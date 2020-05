L'esterno belga dell'Atalanta Timothy Castagne, super richiesto in questi giorni da Tottenham, Psg, Napoli, Leicester, Siviglia e Inter, lascerà la società orobica solo in cambio di una maxi offerta.



LE CIFRE- La società bergamasca avrebbe già pronto il sostituto, l'esterno danese Joakim Maehle classe 1997 valutato 10 milioni dal Genk, ma secondo Tuttosport non tratterà con nessuno dei sei club che si sono fatti avanti se sul piatto non offriranno almeno 25 milioni di euro. Questa la valutazione del belga che potrebbe innescare un'asta europea e portare alle casse dei Percassi l'ennesima plusvalenza.