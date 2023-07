L'Atalanta ha fissato il prezzo per il difensore azzurro Rafael Toloi, finito nel mirino dell'Inter. Il club bergamasco, e in primis l'allenatore Gian Piero Gasperini, vorrebbero trattenere il capitano e veterano della retroguardia a tre orobica, che ha recentemente espresso il desiderio di chiudere la sua carriera a Bergamo.



Il salto all'Inter però lo tenta, a quasi 33 anni è un treno che passa una volta sola. I Percassi hanno quindi fissato il prezzo: servono almeno 10 milioni di euro per acquisire le prestazioni del duttile ed esperto difensore amante delle corse in profondità.