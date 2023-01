L'Atalanta è stata contattata in settimana con insistenza dalla Fiorentina che vuole acquistare Giorgio Cittadini, difensore nerazzurro in prestito al Modena in Serie B.



La Fiorentina avrebbe fretta di chiudere l'operazione e portarlo a Firenze nella sessione di mercato invernale. L'Atalanta ha fissato il prezzo: servono 8 milioni di euro.