Potrebbero essere due gli appuntamenti, sia oggi che domani, che l'Atalanta ha programmato alla corte dei Blues per chiudere definitivamente l'asse Londra-Milano-Bergamo. Con l'arrivo di Lukaku al Chelsea infatti, i nerazzurri orobici sono stati contattati dall'Inter: i milanesi hanno già pronto un contratto quadriennale per Duvan Zapata. Un accordo si massima sarebbe già stato raggiunto, l'Atalanta vuole 40 milioni più bonus, ma potrebbe essere disposta a salutare il suo panterone anche per 37-38 milioni per accelerare l'operazione.



Fondamentale infatti è dare a mister Gasperini l'erede di Zapata in tempo perché possa integrarsi nei meccanismi della squadra a 13 giorni dall'inizio del campionato: Tammy Abraham, il prescelto classe 19997, arriverebbe a Bergamo in prestito biennale. Da limare la maxi cifra del suo ingaggio: i 4 milioni andrebbero divisi tra Chelsea e Atalanta. Nelle prossime ore, direttamente da Londra, la trattativa assumerà contorni più delineati.