Il viecapitano e centrocampista dell’Atalanta Remo Freuler è determinato a riportare la Coppa a Bergamo dopo 58 anni: "Tantissimo rappresenta la vittoria, stiamo lavorando da anni per alzare un trofeo, vale tanto”, ha svelato in conferenza stampa al Mapei Stadium accanto alla Coppa.



LA JUVE - “Siamo arrivati in finale come loro si gioca 15-15, son partite secche non ci sono favoriti, ci misuriamo in campo, se vogliono essere loro i favoriti va bene ma non ci sono favoriti"



MAGLIA - "Vediamo se qualcuno la vuole la mia, ma non siamo qua per prendere le maglie".



TROFEO - "Per me è uno stimolo non aver vinto mai, un titolo per un giocatore è un valore aggiunto, sono molto carico".



CON LA LAZIO- "Rispetto alla finale di due anni fa è cambiato tanto, oggi la rosa è molto più forte di due anni fa e consapevolezza che abbiamo giocato una finale w altre partite secche, siamo più forti di due anni fa".



TIFOSI - "Paura non ce l'ho di giocare, mi piace molto che sono tornati i tifosi, mancavano veramente tanto, speriamo di dargli una gioia. Hanno già perso contro di noi, sono dietro campionato, loro pensano siamo una favola... Pensino così, noi possiamo battere chiunque".