Il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler ha l'amaro in bocca al triplice fischio della sfida d'andata di Coppa Italia contro il Napoli per le tante palle-gol sprecate a due passi dalla rete di Ospina: "Peccato, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Soprattutto nel secondo tempo, il Napoli s'è chiuso bene e noi non siamo riusciti a trovare lo spazio giusto", svela alla Rai.



FINALE DI COPPA- "Nel match di ritorno bisognerà fare molto meglio. Ripeto, stasera ci è mancato solo il gol. Adesso ci attende un'altra battaglia, noi teniamo molto alla Coppa Italia e vogliamo conquistare la finale".



REAL LONTANO- "Sabato c'è il Torino e poi il ritorno col Napoli. Alla Coppa Italia teniamo tanto così come al campionato e non possiamo pensare adesso alla Champions".