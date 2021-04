Il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler, grande protagonista ieri sera al Franchi nella vittoria per 2-3 contro la Fiorentina, ha svelato al canale ufficiale Atalanta.it: "Abbiamo sofferto troppo per quanto si è visto in campo. Siamo stati bravi nel primo tempo, nella ripresa abbiamo sbagliato troppi gol rischiando di compromettere tutto con le due reti segnate dalla Fiorentina, ma penso che alla fine abbiamo vinto con merito“.



LOTTA CHAMPIONS- “A Bergamo si dice ‘mola mia’ e questo detto è ormai nel nostro DNA. Non molliamo mai, anche se gli altri rimontano e ieri sera l’abbiamo dimostrato. C’era pressione perché tutte le squadre in lotta per l’Europa avevano vinto e quindi era fondamentale mandare un segnale che anche noi ci siamo, siamo attaccate e non molliamo fino alla fine“.