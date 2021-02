A distanza di qualche ora dall'episodio che ha indubbiamente condizionato lo sviluppo della partita contro il Real Madrid, il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler è tornato sull'espulsione diretta comminata dall'arbitro tedesco Stieler dopo appena 18 minuti dall'inizio e che è stato oggetto di forti discussioni nel postpartita. Il calciatore svizzero è intervenuto così attraverso la propria pagina Instagram: "C’è poco da dire. Mi spiace tantissimo e voglio chiedere scusa alla squadra e ai tifosi. Dell’episodio non voglio parlare".



Un post che ha suscitato l'immediata reazione di tanti tifosi atalantini e di alcuni compagni di squadra di Freuler, che lo hanno prontamente rincuorato. Tra i commenti più severi al termine della partita sulla decisione di Stieler sicuramente quello dell'allenatore nerazzurro Gasperini: "Una partita rovinata da un rosso eccessivo. E' un gesto tecnico, c'è la tentazione di togliere ogni forma di contrasto e questo è un suicidio del calcio. Ci vuole più conoscenza, non si può avere arbitri che non hanno mai giocato a calcio e non distinguono un fallo da un contrasto".