Remo Freuler, centrocampista svizzero dell'Atalanta classe 1992, è stato uno dei migliori in campo nella rimonta di Champions contro l'Ajax, ma è comunque rammaricato per la mancata vittoria, come rivela ai microfoni di Atalanta.it: “Penso che non abbiamo fatto male, ma purtroppo non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni avute. Soprattutto nel primo tempo siamo mancati nell’ultimo passaggio o siamo stati imprecisi”.



LIVERPOOL- “Settimana prossima arriva il Liverpool che è sì primo, ma noi vogliamo fare la nostra gara e conquistare punti importanti, a maggior ragione per il fatto che si giocherà nel nostro stadio”.