Ecco le dichiarazioni più significative di Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, in conferenza stampa prima della partita a Leverkusen contro il Bayern in Europa League:



"Mi aspetto un'atmosfera calda, come spesso accade in Germania. Ma è davvero bello giocare le partite con questo pubblico".



CAMPIONATO - "I risultati parlano chiaro, non siamo andati bene in campionato, vogliamo cambiare subito. In Europa vogliamo continuare così, domenica avremo una gara difficile a Bologna, prima però dobbiamo pensare a questa. Un motivo? Difficile trovarlo".



MALINOVSKYI - "Cerchiamo di restargli vicino, cerchiamo di aiutarlo in tutti i modi. Speriamo che questa situazione possa risolversi nel minor tempo possibile".



FASE OFFENSIVA - "Mi piace molto fare assist, mi auguro possa farne ancora un paio. Voglio sempre migliorare".