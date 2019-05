Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, parla in vista della sfida contro la Lazio, scontro diretto per la Champions, al Corriere dello Sport: ""La classifica dice che a quattro giornate dalla fine siamo lì, in piena corsa, visto che siamo quarti. Questo dimostra che siamo forti e che possiamo farcela. Meno 3 dall'Inter? Dipende da loro… Se le vincono tutte, per noi non c’è niente da fare. Ecco perché dico che dobbiamo pensare solo a conquistare più punti possibili, senza distrarci guardando il calendario o pensando ai risultati delle altre. Vittorie più belle? Il 4-1 casalingo contro l’Inter e il 3-0 in Coppa Italia con la Juventus".