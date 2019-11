Il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler ha spiegato la differenza tra l'atteggiamento messo in campo in Croazia e quello di stasera a San Siro che ha portato alla vittoria: "Abbiamo creato tanto e la vittoria è meritata. Siamo in corsa e ci proveremo fino alla fine. All’andata non si è vista l’Atalanta vera, questa sera si. In Ucraina sarà una gara come quella di stasera".



BRESCIA- "Derby? Sono 4 gare che non vinciamo, vogliamo riaprire e vincere anche per i tifosi".