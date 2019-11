Allarme in casa Atalanta: il centrocampista svizzero Remo Freuler è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale appena raggiunta a causa di un problema muscolare ad una coscia.



Non potrà quindi onorare l'impegno contro Georgia e Gibilterra, prossime due gare della Nazionale svizzera e farà rientro anticipato a Zingonia. Al suo posto il ct Vladimir Petkovic ha già deciso di chiamare per la prima volta in Nazionale il 22enne dell’YB Michel Aebischer.