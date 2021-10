Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, parla a Sky prima della partita con il Manchester United: "Old Trafford? Ho giocato tante partite importanti ma questi sono gli stadi che sogni da bambino, non per caso è chiamato teatro dei sogni. Vogliamo fare una grande partita”.



QUALE PARTITA DI CHAMPIONS REPLICHERESTI? - “La partita contro il Valencia o quella col City in casa, sono state grande partite"



UNITED IN CRISI? - "No, hanno perso le ultime partite ma prima avevano fatto bene. Dobbiamo fare una grande partita per fare risultato".



SU DE ROON - "Mi dispiace perché siam un po' in emergenza in difesa ma Koopmeiners sta facendo bene".