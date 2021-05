A pochi minuti dalla partita contro il Genoa, il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler ha parlato così a Sky: "Abbiamo fretta di chiudere il discorso Champions, vogliamo vincere per farla anche l'anno prossimo. La testa è concentrata esclusivamente a questo obiettivo, poi penseremo alla finale di Coppa Italia per la quale mancano ancora quattro giorni. In tre anni siamo migliorati tanto, non avrei mai pensato di fare tre Champions League consecutive. Oggi abbiamo una rosa di 15/16 titolari, questo è il nostro punto di forza".