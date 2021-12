Remo Freuler ha segnato il gol decisivo che ha regalato la vittoria all’Atalanta in casa del Napoli. Nel post partita, il centrocampista svizzero ha commentato la vittoria così: “È difficile dire che livello abbiamo raggiunto, stiamo molto bene. Il Napoli è fortissimo, potevamo anche pareggiare ma è una vittoria pesantissima. Lo scudetto? È un sogno, se a dieci partite dalla fine saremo ancora lì ci penseremo”.



“Sono arrivato all’Atalanta che non mi conosceva nessuno, se sono cresciuto è anche grazie a questo club. La Champions? Giochiamo in casa, vogliamo passare il turno”.