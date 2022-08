Giocare un altro anno, l'ottavo, nella comfort-zone Atalanta oppure rilanciarsi nel Nottingham Forest neo promosso in Premier? Questo il dubbio che assilla da giorni ormai il centrocampista nerazzurro Remo Freuler. Il club inglese fa sul serio ed è disposto a offrigli ben 2 milioni di euro di ingaggio stagionale.



Le due parti stanno discutendo sulla formula: il prestito in caso di salvezza fissato a 10 milioni non basta ai bergamaschi. Lo svizzero invece sta ancora riflettendo: all'Atalanta potrebbe rischiare qualche panchina per alternarsi a una platea molto vasta tra Scalvini, Ederson, Koopmeiners, de Roon e Pasalic, mentre al Nottingham Forest si ritaglierebbe un ruolo da sicuro protagonista.