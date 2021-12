Il centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler parla a L'Eco di Bergamo della corsa scudetto: “E’ difficile dire se è l’anno giusto. Non c’è più l’Inter di Conte, ma c’è quella di Inzaghi. E ci sono il Milan, che è di ottimo livello, e un Napoli che è tanta roba. Di questo, ad ogni modo, parlerò solo se saremo in alto a 5/6 partite dalla fine. Prima non a senso farlo, anche perchè la nostra forza è stata sempre quella di ragionare partita per partita”.



MERCATO - “Se mi hanno cercato in molti prima del rinnovo? Dovete chiedere a Luca Percassi e al mio procuratore…”.