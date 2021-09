Il centrocampista dell'Atalanta, Remo Freuler, ha affiancato mister Gasperini nella conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Young Boys, seconda giornata del Girone F di Champions League:



YOUNG BOYS - "Affrontiamo una squadra di valore che ha vinto quattro volte il campionato svizzero. Noi stiamo bene, abbiamo giocato una buona gara a Milano che ci sarà fiducia per l'impegno di domani. Cosa mi hanno detto in Svizzera? Nessun mio parente tifa per lo Young Boys, ma un mio amico mi ha detto che dobbiamo batterli".



IMPRESA UTD - "Questo è il calcio di oggi. Se riesci a giocare da squadra puoi arrivare da qualsiasi parte, è quello che è successo agli Europei con l'Italia".



AVVERSARI - "Conosco Fassnacht che gioca in nazionale con me, anche se da quello che leggevo domani non ci dovrebbe essere. Posso dire che quando giocavo in Svizzera non era facile affrontarli. Contro di loro ho segnato diversi gol, è vero, ma domani non sarà semplice.



SERIE A - "In Svizzera si guarda molto di più la Bundesliga rispetto ad altri campionati. Lo facevo anch'io, ero un appassionato e la seguivo tanto, molto più della Serie A. Adesso facendo due grandi partite, lì potranno cambiare idea".