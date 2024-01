Atalanta-Frosinone, Koopmeiners ancora in gol a quota 3.50

La prima giornata del girone di ritorno della Serie A ha mischiato le carte nella zona Champions, con il Milan a + 9 dal quinto posto dopo la vittoria contro la Roma, che invece si sta leccando le ferite: dopo una serie di tre partite che ha portato un solo pareggio e due sconfitte, la squadra di Mourinho è scivolata in nona posizione con 29 punti. Umore opposto in casa Lazio che ha messo in fila quattro successi e ora la Fiorentina, quarta con 34 punti, è ad un passo, con Bologna e Napoli rispettivamente a 32 e 31 pronte ad aggiungere imprevedibilità. In tutto ciò si aspetta la risposta dell’Atalanta, che questa sera cerca il massimo bottino contro il Frosinone, squadra partita molto bene ma che nelle ultime quattro di campionato ha incassato solo sconfitte contro Lecce, Juventus, Lazio e Monza, oltre al ko nei quarti di Coppa Italia sempre contro la Juventus. Fattore casa, valore della rosa e condizione sono a favore degli uomini di Gasperini, che in vista del posticipo del lunedì partono quindi nettamente favoriti: sulla lavagna scommesse il segno 1 per i bergamaschi è proposto a quota 1.42, contro il pareggio a 4.75 e il segno 2 a 6.85 volte la posta scommessa. Koopmeiners è l’uomo caldo in zona gol per i nerazzurri: l’olandese – cercato dalla Juventus – ha messo a segno una doppietta contro il Milan in Coppa Italia e ha sbloccato l’ultima di Serie A in casa della Roma e un altro gol vale quota 3.50. Cheddira è chiamato a guidare la formazione di Di Francesco e la sua rete e sulla lavagna marcatori di Betaland a 5.00.