Atalanta fuori dalla Champions League: tutti i ricavi, entrano nelle casse oltre 65 milioni

. Decisiva la sconfitta con il Club Brugge per 3-1 in casa, che sommata al 2-1 dell’andata ha sancito l’eliminazione della Dea ai playoff della competizione.Il percorso effettuato dai nerazzurri – grazie ai ricavi previsti dalla nuova Champions – consente comunque all’Atalanta di incassare un. Con l’aiuto di Calcio&Finanza, andiamo a vedere nel dettaglio i ricavi totalizzati dai nerazzurri.che è uguale per tutte le squadre che hanno preso parte a questa edizione della Champions League,. Si passa poi al premio per la posizione nella classifica unica, una novità di questa stagione che nel caso della Dea è valso

I ricavi, compresi i bonus per i risultati, si completano con le somme derivanti dal pilastro “value”, un nuovo segmento pensato dalla UEFA per accorpare market pool (il valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale.- Per quanto riguarda la Dea, le cifre dei ricavi definitivi derivanti dalla Champions sono così suddivise:Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;Posizione in classifica: 8,23 milioni di euro;Quota europea: 20,18 milioni di euro;Quota non europea: 5,76 milioni di euro;Bonus risultati: 10,5 milioni di euro;

Bonus 9°-16° posto: 1 milione di euro;Bonus playoff: 1 milione di euro;