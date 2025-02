Atalanta furiosa con l'arbitro: rigore regalato al Club Brugge. Gasperini lascia la panchina, cos'è successo

GETTY

Clamoroso l’episodio che regala un calcio di rigore alnel finale dell’Al 91’– che poi lo trasformerà – va giù in area di rigore dopo un leggerissimo contatto con. Per l’arbitro, il turco, si tratta di una sbracciata, una gomitata che vale il penalty. Una decisione che appare assolutamente troppo punitiva per la squadra italiana (come si evince dalle immagini di Sky Sport).Vane le proteste dei giocatori atalantini che vengono ammoniti in massa. Gialli per Rui Patricio, Cuadrado e lo stesso svedese. Anche, furioso,prima di far ritorno in campo e appoggiarsi, sconsolato, alla panchina. In precedenza, alla Allegri, aveva gettato via la giacca urlando e chiedendo spiegazioni.

Gli ultimi istanti diventano, la partita finisce in rissa e l'arbitro turcovienedai bergamaschi dopo il triplice fischio. Si tratta di un episodio questo che continuerà a far parlare e rischia diil doppio confronto che vale un posto agli ottavi.