Curioso episodio al 70' della sfida fra Atalanta-Sporting Lisbona. Al momento nel cambio,: come fatto notare dall'arbitro Oliver (che ha fatto riprendere il gioco) il cambio non poteva essere più mutato, in quanto Miranchuk aveva già fatto il suo ingresso, toccando il rettangolo verde di gioco. Il regolamento, in tal senso, parla chiaro.Gasperini, in realtà, voleva sostituire Scalvini e non Koopmeiners, come riportato da Sky Sport.