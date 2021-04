Nuova frecciatina di Gian Piero Gasperini a Josip Ilicic. Quando all'allenatore dell'Atalanta viene domandato in conferenza stampa come aumentare la concretezza sotto porta, risponde così l'allenatore: "Ma siamo già il miglior attacco, facciamo tanti gol... Gli attaccanti, a partire da Ilicic, devono cambiare marcia. Malinovskyi è quello più determinante, ma se tutti riusciranno a essere prolifici potremo raggiungere l'obiettivo". L'ennesima frecciata degli ultimi mesi, a testimoniare che il rapporto non è più idilliaco, anzi. ​Il Milan osserva, Massara vorrebbe ripetere l'operazione fatta dal Siviglia per Gomez ovvero con un esborso compreso tra i 4 e i 6 milioni di euro. L'Atalanta, dal canto suo, non pare intenzionata a svendere il nazionale sloveno.