tecnico dell'Atalanta, alla vigilia della gara contro il, la squadra che l'ha lanciato,: “Non era facile battere la Lazio perché è forte. La vittoria ci ha messo in una posizione in classifica ideale per capire a cosa possiamo ambire da qui alla fine del girone d’andata. Importante anche per com’è arrivata: n“Dopo le prossime tre partite potremo già tirare le somme. L’anno scorso abbiamo girato a 27, mancano 3 punti. Se hai incontrato tutte e 19 le concorrenti, hai la misura del tuo valore e delle tue possibilità.Con un risultato domani, le nostre quotazioni aumentano”.“Ha subìto molti gol e questo ne ha condizionato i risultati. All’inizio forse ha raccolto oltre i meriti, adesso è l’esatto contrario.Anche il Genoa come la Lazio non vince da tempo, Marassi è da sempre un campo molto caldo.Anche in base al risultato di domani potremo sapere dove potremmo arrivare. In trasferta abbiamo quasi sempre giocato con personalità, vincere fuori dà qualcosa in più al cammino di una squadra. C’è tutta la volontà di sfoderare una prestazione tra le migliori”.. Dopo avremo la Juventus e il Sassuolo, ma è importante anche domani. Non possiamo fare calcoli. Meglio uno Zapata al massimo che segna e qualcun altro come Ilicic in flessione, oppure l’opposto? Non so cosa sia l’ideale, a parte la continuità di risultati da ottenere comunque.Domani manca Adnan che è in Coppa d’Asia,Alla mia esperienza al Genoa mi sono qualificato all’Europa League due volte senza mai rischiare di retrocedere. Sono stato fortunato a passare dal Genoa all’Atalanta, nel senso dell’ambiente che mi apprezza così tanto e come prospettive. L’Atalanta è la mia seconda squadra per numero di panchine. Su 350 panchine che tocco domani,Sono rammaricato per l’esperienza al Palermo, globalmente sono molto soddisfatto".