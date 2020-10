Alla vigilia del primo impegno stagionale indell’contro il- domani alle 21 - il tecnico nerazzurroha parlato alla MCH Arena di Herning, presentando il match."Ci ributtiamo in Champions con grande entusiasmo, abbiamo grande voglia di affrontare un girone particolarmente prestigioso. Che passa da questa prima partita contro una squadra per la prima volta in questa competizione. Arriviamo da una brutta sconfitta, ma può essere un modo per riscattarci" ha spiegato Gasperini, ai microfoni del sito ufficiale orobico.- "Questa è una squadra che nelle difficoltà reagisce, è chiaro che quando si giocano tante partite ci possono essere dei momenti come quelli di sabato. Dobbiamo ritrovare la migliore condizione, adesso abbiamo diverse gare in sequenza. Come si cancellano le vittorie, vanno cancellate le sconfitte".- "Le emozioni di Champions sono sempre quelle. Ci aspettano partite di grandissimo livello e difficoltà, con tutto il rispetto per il campionato italiano. Essere qui è sempre emozionante".Il tecnico atalantino ha inoltre parlato a Sky Sport: "Incontriamo una squadra con grande entusiasmo, per la prima volta in Champions. Noi per la seconda. Sono partite che contano, già da subito. A Napoli non siamo riusciti a preparare la partita, io per primo. E' andata così, c'era qualche giocatore comprensibilmente in difficoltà, non abbiamo avuto il tempo per prepararla. Il Napoli è stato bravo, ma abbiamo preso qualche gol di troppo... anche brutto - ha proseguito Gasperini - Bisogna ripartire, si gioca ogni tre giorni. Non c'è tempo, quando c'è una giornata storta bisogna subito ributtarsi nella partita. Perchè sono tutte importanti".