Il tecnicoGian Pieroha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il(ore 18): "Rassicurazioni sul mercato del presidente? In questo momento penso al presente,. Per il mercato la società vedrà, le squadre si fanno a luglio, a gennaio non ho mai visto delle società fare grandi cose, ma".. Penso ad infortuni come Tourè, Palomino, Toloi che ha avuto delle ricadute. Gli altri tipi sono abbastanza nella regola, Kolasinac ha avuto una distorsione alla caviglia ma ha giocato una partita incredibile.. Partiamo da qualche infortunio cronico o molto lungo, non mi sembra ce ne siano così tanti., oltre quelli storici"."Avevo detto che ci saremmo confrontati con la società, non c'è niente in particolare.e lunedì ha fatto una brutta prestazione. Questa squadra per tante settimane non ha avuto problemi ed è andata bene, adesso abbiamo qualche problema di organico e tutti devono dare un po' di più, sperando che quelli che hanno giocato tantissime partite e non si sono mai fermati possano continuare ad avere questo straordinario rendimento, insieme ad altri giocatori adesso chiamati a dare una mano. Bisogna dare qualcosa in più"."Attingere dall'Nell'ultima partita in quattro su cinque erano fuori, nello stesso reparto, sfido qualunque squadra. In più Scalvini, abbastanza affaticato. Vedremo, anche quando giocheremo giovedì in Polonia, non ci sono tanti elementi che possono essere convocati per limiti di età. In difesa c'è qualcosa, meno a centrocampo, oppure Cisse in attacco"."Bonfanti dall'inizio?. Da lì ci può essere de Roon o Bonfanti, oppure ancora Hateboer adattato"."Che Milan si aspetta? Anche loro hanno avuto defezioni importanti, hanno rallentato e adesso recuperato qualche giocatore., perché era squalificato. Nell'arco di un campionato questi periodi ci sono, noi stiamo sopperendo non benissimo, ma dobbiamo avere ancora più spirito, attenzione e volontà. Giochiamo una partita importante in casa,per contrastare un Milan che nelle difficoltà è riuscito a venirne fuori. Dobbiamo essere noi ora a trovare la svolta".ha fatto una discreta partita lunedì, ha dato delle buone risposte e la sua crescita è costante."., il capolavoro l'ha fatto due anni fa vincendo un campionato straordinario"."Koopmeiners anima emotiva della squadra, anche a Torino? L'impegno non è mai mancato a nessuno, sia a lui che Ederson, de Roon, Scalvini, Ruggeri, Lookman... tutti hanno composto un gruppo che ha avuto grande continuità. Ma anche altri hanno dato il loro contributo,, altrimenti per una squadra che fa le coppe e il campionato diventa poi difficile. Non è la prima volta che alla terza partita arriviamo un po' in debito, anche se numericamente ci siamo"."La squadra ha sempre fatto gol, a volte è accaduto meno, vedi con Juventus e Torino. La squadra è sembrata stanca. Non abbiamo mai fatto quest'anno delle goleade,. Anche a Torino è successo, e questo aspetto fa riflettere, su una situazione non proprio lucida in quella partita. Domani mi aspetto una squadra tonica che avrà voglia di fare la sua prestazione, nonostante qualche cerotto"."La certezza è sempre la squadra,. Per me sarà fondamentale avere una squadra come quella che ha giocato, quasi sempre, bene. Ci serve il risultato, più che guardare la classifica dobbiamo pensare giornata per giornata. In questo momento non dobbiamo pensare agli obiettivi. Aver conquistato gli ottavi di Europa League è già una bella soddisfazione, poi ci concentreremo sulla Coppa Italia., il modo migliore è pensarci partita dopo partita".