Atalanta, Gasperini: 'Abbiamo una motivazione più dello Sporting, con la Juve ci può servire in Coppa Italia...'

Marina Belotti

“Lo Sporting è una squadra di valore che punta a vincere in campionato, dobbiamo puntare sul fatto che per una squadra come la nostra rappresenta un grande traguardo andare avanti, è la nostra motivazione in più per raggiungere il risultato in una gara tra due squadre in equilibrio”, spiega l'allenatore dell'Atalanta presentando il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, domani alle 21 contro lo Sporting al Gewiss Stadium.



TURNOVER- “Penso ancora al turnover scientifico sì, perché stiamo giocando tante partite ravvicinate e dispendiose con squadre di valore, domani è una gara particolare perché deve uscire un vincitore e dobbiamo pensare che ne potremmo giocare anche 120’”.



QUARTO SPORTING- "C’è sempre qualche dettaglio su cui poter lavorare ma è la quarta partita e le squadre si conoscono bene, è molto importante l’attenzione, sia gli errori che le giocate favorevoli diventano più decisive. Giocando in casa dobbiamo far pesare la nostra voglia di andare avanti e questo può essere determinante nel risultato finale perché le squadre sono in equilibrio tra loro”.



TRE PALI ALL'ANDATA- “Non ho nessun rimpianto per l’andata, se avessimo vinto certo avremmo avuto un vantaggio superiore, dobbiamo dimenticare le partite precedenti, si riparte da capo”.



MUSSO E RIGORI- “Potrebbe giocare Musso in porta, per i rigori bisogna vedere quanti sono in campo in quel momento ma una rosa privilegiata ce l’ho”.



JUVE- “Penso che ci abbia lasciato la convinzione di una buona condizione, è molto utile e ci può aiutare se dovessimo ritrovare la Juve in finale di Coppa Italia”.