Quattro vittorie per ognuno, oltre a cinque pareggi: il più classico degli equilibri se consideriamo le gare tra Gian Piero Gasperini e Maurizio Sarri, in carriera. Nei tredici precedenti tra i due tecnici - che si affronteranno sabato, in Atalanta-Juventus - non c'è un vero e proprio vincitore.



Da Crotone-Pescara ad Arezzo-Genoa, fino ad arrivare alle gare tra Empoli, Napoli, Genoa e Atalanta: l'ultimo precedente sorride all'attuale tecnico della Juventus (Atalanta-Napoli 0-1, 21 gennaio 2018), e anche in quel caso - anche se sulla panchina partenopea - guidava la testa della classifica.