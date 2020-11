L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha dichiarato a Sky dopo il pareggio per 0-0 nell'anticipo di campionato con lo Spezia a Cesena: "Non era una partita facile, anche perché loro sono in condizione. Siamo stati attenti in difesa e abbiamo creato diverse occasioni, però senza concretizzarle. La nostra prestazione non è stata tecnicamente perfetta, ma nemmeno malvagia".



"Allargare la rosa non significa rinforzare la squadra, ma aumentare le alternative. Stiamo inserendo alcuni giocatori in prospettiva, una cosa che cerchiamo sempre sul mercato, ma dobbiamo recuperare le nostre certezze. Finora il nostro non è un percorso negativo e il campionato è molto equilibrato. Oggi non c'è stato turnover, c'è distorsione nella comunicazione sull'Atalanta".