Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, nello speciale Dazn dedicato alle sue 200 vittorie in Serie A, si dispera sorridendo non ricordandosi il suo primo trionfo nel massimo campionato italiano: "Non ricordo la prima assoluta, ero col Genoa in Serie A, ricordo l'esordio ma perdemmo, ma devo per forza ricordarmi la prima, come la prima fidanzata, non puoi dimenticarla (ride, ndr), andrò sicuramente a rivederla".



​Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Milan, il suo Genoa incappò in tre pareggi prima di vincere, il 26 settembre 2007, contro l'Udinese per 3-2 al Ferraris grazie alla tripletta di Borriello.