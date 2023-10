“Non so se aprirò un nuovo ciclo a Bergamo”. Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, alla sua ottava stagione a Bergamo, sta già pensando al suo futuro: “Arabia? C’è stata la possibilità, non ero mentalmente pronto e avevo un impegno. Per quello che ho visto, non è un fuoco di paglia. Ci sono giovani preparati, che hanno studiato a Londra o a New York e sanno quello che vogliono, con disponibilità enormi. L’ipotesi resta viva solo se avessi la convinzione di poter portare qualcosa di nuovo. Così avrebbe un senso, oltre i soldi. Sarebbe il coronamento di una carriera", spiega a La Gazzetta dello Sport.

Anche quest’estate, alla fine, è partito solo Zapata. Il nucleo forte resta quello storico.Anche perché l’Atalanta ormai è una triade di quarantenni, guidata dall’a.d. Luca Percassi, con i d.s. Congerton e D’Amico. Giusto. Lavorano tanto, sono bravi e sanno camminare da soli. Potrebbe essere anche giusto che tutto finisca con questo ciclo. Vedremo più avanti. La proprietà americana garantisce futuro alla società, anche se io sono legato ai Percassi. Ora contano molto analisti e algoritmi, utili, ma nel calcio non sempre funzionano".Se Ruggeri gli ricorda Gosens e a De Ketelaere manca solo l’emozione,all’Europeo.perché in Italia la fase difensiva, nel loro ruolo, è fondamentale”., aggiunge poi il Gasp che sta ripensando a Palomino, Hateboer e Muriel perché “i nuovi hanno bisogno di tempo”.che è sempre stato giovane, fresco, educato, convinto...Non ho mai avuto problemi con i tifosi.Io ci ho messo semplicemente la faccia per difenderla. Un presidente che in Italia e in Europa contava parecchio, non quello del Borgorosso, si chiedeva pubblicamente se l’Atalanta avesse diritto alla Champions League, meritata sul campo. Grazie a Dio, da un anno e mezzo le cose vanno meglio".. Il Napoli ha problemi e perderà Osimhen per la Coppa d’Africa, ma resta la squadra che ha stravinto il campionato. Io vedo le milanesi e il Napoli davanti. La Roma, se Dybala e Lukaku stanno bene, se la gioca con le prime. La Lazio, dopo un anno straordinario, ha un rendimento più normale".