Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini racconta ai microfoni di Atalanta.it, all'indomani della vittoria contro il Parma, la condizione della squadra e presenta la prossima sfida contro l'Inter di Conte: "E’ stata una vittoria voluta, anche se nel primo tempo abbiamo fatto forse la peggior frazione di quest’anno. Noi abbiamo risorse importanti in avanti e lo dimostrano i due gol. Il calcio di punizione? Nelle corde di Malinovskyi fare questo tipo di gol. Quando la squadra gioca così le soluzioni vengono”.



CON L'INTER DECISIVA- “E’ giusto che questa squadra abbia il record di vittorie in trasferta stagionali da sola, lo merita. Sabato c’è una partita decisiva, siamo arrivate tutte vicinissime e si può passare dl secondo al quarto posto in un niente. La nostra stagione resta strepitosa in ogni caso, lo dicono i numeri, ma vogliamo chiudere al meglio per coronare il nostro percorso. Il rammarico più grande resta quello di non aver potuto gioire assieme al pubblico”.