L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Con la Roma poteva nascere qualcosa se non ci fosse stato un amore grande già in corso da tempo come quello tra me e l'Atalanta. Le persone che lavorano alla Roma mi sono piaciute moltissimo: di loro ho grande stima e sono certo che faranno un grande lavoro alla guida del club giallorosso. Ho parlato con loro, ma ero legato felicemente alla mia società e a Bergamo. Per questo non è stato possibile sviluppare nessun discorso. Non ho mai tentennato, anche perché il discorso si è fermato subito. C’era l’interesse da parte loro, ma da parte mia non esistevano le condizioni per andarmene da qui. A Bergamo sono a casa".



"Barrow? Per lui sarebbe stato importante andare a giocare con continuità e invece è rimasto contro il mio parere, ora può avere delle opportunità e starà a lui sfruttarle. Tutti hanno fatto bene, ma Malinovskyi ha potenzialità molto molto interessanti. Occupa il ruolo di Gomez e una coesistenza tra loro non è facile, ma finora ha giocato parecchio. Anche Kjaer è andato bene".