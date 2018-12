Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero, presenta in conferenza stampa la partita contro ladi domani sera, all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo: “Vincere questo tipo di partite ci proietterebbe in alto, molto in alto.... Siamo in forma e fiduciosi, l'opportunità è difficile da cogliere ma, sia degli obiettivi che dell'autostima".I precedenti non sorridono particolarmente ai nerazzurri, la vittoria manca da un po': "Due stagioni fa con loro abbiamo perso due partite, lo scorso anno abbiamo ottenuto due pareggi.. Vengono da un periodo non brillantissimo, per i risultati, ma resta una squadra ostica da affrontare”.“Le motivazioni sono forti per tutti, ci giochiamo molto. Alla fine del girone d'andata faremo un bilancio, per capire dove possiamo arrivare: lì potremo avere una classifica reale, fino ad ora particolarmente corta. Abbiamo affrontato squadre forti come il Napoli, siamo andati sotto subito ma riuscendo a recuperare., siamo una squadra diversa rispetto al passato”.Tutti arruolabili per Gasperini: "Si, ci siamo tutti. Anche Castagne, con un tutore alla mano destra". Uno dei giocatori accostati alla Lazio, nello scorso mercato, era stato il 'Papu', punto di forza della corazzata bergamasca: "Piò tranquillamente giocare in più ruoli, è sempre più un punto di riferimento per i compagni. Adesso gioca un po' più centrale, si è adattato bene dietro le punte anche se ha delle caratteristiche prettamente offensive".Quattro reti nelle ultime due partite, Duvanc'è: “Con i suoi gol diventiamo più forti, i tre gol di Udine sono stati la conseguenza del lavoro svolto insieme alla squadra - spiega Gasperini - Il suo peso specifico è importante”. Si parla anche degli impegni delle italiane nelle coppe europee: “In campionato c'è grande equilibrio, mentre. Difficoltà di questo tipo, valorizzano ancora di piùl'anno scorso”.“Allegri ha detto che" scherza, Gasperini. Che poi aggiunge: "Per il pubblico di Bergamo, però, la sua presenza in campo sarebbe sicuramente un bel vedere”.La chiosa è sui diffidati,. "Non possiamo fare calcoli, ci sono partite importanti con Genoa e Sassuolo oltre che con la Juventus”.