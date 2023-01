Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Sampdoria:



"E' un campionato un po' strano, fino a novembre guardavamo pochissimo la classifica consapevoli che dopo Natale avremmo tirato le somme. Ora la guardiamo, abbiamo cominciato a metterci un po' di garra in più e si vede. Queste partite sono difficili, sia per il valore dell'avversario sia per l'attenzione necessaria. La Samp non ha mai mollato, partita aperta fino in fondo. Miglior risultato possibile? Sicuramente non lo scudetto, al massimo la qualificazione in Champions. Ma sono domande che non ci fanno bene".

LOOKMAN - "Ci sta dando tantissimo. Non solo per i gol, ma anche per l'apporto che dà alla squadra in generale".



SPEZIA - "Quella gara ci ha fatto svoltare, l'abbiamo voluta riprendere in tutti i modi, siamo stati un pizzico fortunati ma c'è stata la prestazione, migliore di tante altre. Ora siamo in grado di recuperare, come è successo contro la Juventus".



BOGA - "Deve attaccare di più l'area, invece di tirare. Per segnare qualche gol in più deve andare vicino al portiere".