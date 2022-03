Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Genoa



"Il Genoa sta rendendo la vita difficile a tutti, abbiamo fatto più tiri e avuto situazioni favorevoli ma non siamo riusciti a sbloccare la partita. Le prestazioni dipendono anche da se e come ti fa giocare l'avversario, stasera giocare bene era difficilissimo. Boga? E' uno che prova con gli spunti, non ha la continuità ed è abituato a stare defilato, gli serve condizione ma ci sarà utile. Muriel ci è andato vicino, lui e Malinovskyi stanno giocando spesso e non è sempre facile. Koopmeiners? E' un giocatore forte, sicuro, fisico. Lo stiamo utilizzando dove ci serve, mi piace quando si inserisce e diventa determinante. Il quarto posto? Le giochiamo tutte per fare il massimo"