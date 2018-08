Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa al termine della gara vinta 4-0 contro il Frosinone, sfata finalmente il tabù delle false partenze della Dea: “Menomale, finalmente, il risultato ottenuto è molto buono e meritato, ci mette in una buona posizione in campionato e ora la testa è tutta a giovedì, con una qualificazione che, se ottenuta, ci farebbe vivere bene i prossimi mesi anche se con tante partite, è dal 4 luglio che lavoriamo per arrivare a questo momento”.



PAPU- “Il Papu Gomez voleva uscire una ventina di minuti prima, ma almeno così ha potuto fare gol, lui non ha bisogno di risparmiarsi, ha forza da vendere e si è allenato benissimo, ha anche più forza quest'anno nel calciare e fare gol”.



GOL A RAFFICA- “Venti gol in cinque partite significa che possiamo lavorare su una base ormai consolidata, abbiamo speso tempo a trovare meccanismi e inserimenti giusti e ora arriviamo al gol con tanti giocatori, si è anche sbloccato Hateboer, ora ha fiducia, e anche gli esterni viaggiano bene, con convinzione”.



BUON ORGANICO- “Solo tre gol subiti in cinque partite ma c’è sempre da lavorare, Masiello e Toloi hanno fatto bene, anche Djimsiti, con lui si deve lavorare un po’, ma ha una buona partenza, invece Mancini al momento lo vedo più come alternativa a Masiello. Una squadra è forte quando lo sono la difesa e il centrocampo, quindi io non sarò uno che metterò dentro quattro attaccanti insieme. Ilicic uscirà domani dall’ospedale ma avrà bisogno di alcune settimane di cure. Pasalic è un giocatore di grande qualità, ha piede ed è selezionato da tante squadre ma non ha il ritmo degli altri, si sta adattando a un ruolo nuovo e lo ringrazio per questo e così vale anche per Zapata”.



L’AVVERSARIO- “Il Frosinone è stato pericoloso all’inizio, poteva andare in vantaggio, noi abbiamo meritato ma secondo me è una squadra solida e secondo me può fare un buon campionato e raggiungere la salvezza. Tanti giocatori sono appena arrivati, ma ha una buona fisicità e secondo me in fondo alla classifica ci sarà una grande lotta quest’anno”.



LE ALTRE- “Il campionato sarà bello tosto, la Lazio è una grande squadra ma anche l’Inter anche se è caduta male, le squadre più in alto hanno fatto benissimo e hanno combattuto”.