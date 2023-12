Gianpiero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista di Torino-Atalanta, in programma domani alle 20.45. Tra gli argomenti affrontati, l'intreccio di mercato che in estate aveva portato Alessandro Buongiorno molto vicino al passaggio alla Dea: "Giustamente c’è stata una trattativa. Buongiorno è sicuramente forte, ci sarebbe piaciuto prenderlo e si vede per quel che sta facendo nel Toro e in Nazionale. Ha fatto la sua scelta ed è del tutto giustificabile. Ce lo troviamo contro e cercheremo di fare il massimo".