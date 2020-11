a Sky difende la prestazione dei nerazzurri, che hanno pareggiato 0-0 a Cesena contro lo Spezia: "Queste sono partite non facili, lonon era facile,abbiamo costruito diverse occasioni pericolose che potevamo cocnretizlare in gol, ma credo che la prestazione non sia andata tecnicamente benissimo ma qualcosa la squadra ha fatto"., il nostro è un percorso buono, non così negativo. Questo è un campionato molto equilibrato, noi abbiamo bisogno di recuperare al meglio i punti forti della squadra,I nuovi sono tutti di prospettiva"."L'Atalanta non ha cambiato il suo target, l'Atalanta cerca giocatori di prospettiva. Oggi non c'era turnover in campo, forse c'erano solo un giocatore o due,.Si parla spesso di turnover ma la squadra va sempre in campo al meglio delle sue possibilità, sono tutti della rosa dell'Atalanta, non c'è una formazione di 11 giocatori e basta"."Io ho sempre pensato che la Nazionale facesse bene ai giocatori, un motivo di grande stimolo per loro, ma non è mai successo che arpiono al venerdì e poi giochino al sabato. Chiaro che questo è una grande difficoltà,Su questo non possiamo farci niente, non siamo noi a doverle modificare"."Questo è il momento più difficile perché non c'è stato precampionato e ci sono interruzioni diverse da prima,Noi abbiamo sempre avuto nazionali, ma mai tornati così tardi, alla vigilia della gara e sfatti da viaggi. Io della prestazione di oggi sono soddisfatto, dobbiamo accettare il risultato, lo spirito della squadra è stato molto buono".faccio fatica a trovare una spiegazione. Forse perché all'ottava giornata è giusto vedere e inserire giocatori diversie capire chi può far parte della cerchia dei titolari e quindi si perde un po' di tempo".