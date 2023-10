Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Juventus:



"Ci confrontavamo con un avversario forte, ne usciamo con la consapevolezza di essere una squadra compatta, che sa anche variare in corsa. Abbiamo avuto l'occasione di vincerla in più frangenti, sono soddisfatto anche della risposta che hanno dato molti dei nuovi".



DIFESA - "Assimiliamo delle situazioni, pian piano ci viene facile interpretarle. Kolasinac ci ha aiutato, facciamo buon filtro a centrocampo. Nelle ultime settimane siamo cresciuti quanto a dimensione e queste partite ce le possiamo tranquillamente giocare".



SCAMACCA - "In partite come questa uno come lui poteva dare una soluzione diversa, ma lo recuperiamo a breve. Ho rivisto bene Muriel finalmente, Pasalic si è fatto trovare pronto".



CHAMPIONS LEAGUE - "C'è un campionato di un equilibrio incredibile, trovo fuori luogo mettere obiettivi adesso. Stiamo assimilando le novità, per ora nulla ci consente di avere obiettivi così prestigiosi".



EDERSON - "Fa tanta quantità ed è utilissimo alla squadra, per alzare la dimensione ha bisogno di trovare anche qualche gol. Ha un discreto tiro, non come De Roon o Koopmeiners ma dai 18 metri è notevole, quando non si fissa col girello sul secondo palo".



A LISBONA - "Speriamo di poterli portare ovunque i nostri tifosi, vogliamo farli felici e portarli in giro ancora a lungo".