Atalanta, Gasperini: "Champions traguardo fantastico. Futuro? Ora festeggiamo, poi pensiamo al resto"

L'Atalanta è in Champions per la quinta volta nelle ultime sette stagioni. A Dazn, dopo la vittoria sulla Roma per 2-1, arrivata con goal decisivo di Sulemana, è intervenuto Gian Piero Gasperini.



SULEMANA - "Sono veramente felice per Sulemana. Si merita questa soddisfazione. E' sempre stato un ragazzo di rispetto ed educazione straordinaria. Ha questa capacità di tiro. Ha avuto poco spazio anche perché davanti ha avuto giocatori che non hanno mai mollato. In altri settori abbiamo avuto più rotazioni. Poi probabilmente l'allenatore ci ha capito molto poco con lui...".

CHAMPIONS - "E' un traguardo fantastico per noi. Per qualche settimana siamo stati vicino a Napoli e Inter, ma questo era il massimo dei nostri traguardi. Abbiamo messo dietro squadre forti, con grande entusiasmo. Sono felice per i ragazzi. E' stata una stagione lunga, con alcuni picchi e momenti di difficoltà da cui ci siamo ripresi anche in questo finale. Abbiamo fatto lo sprint decisivo nel momento giusto".

FUTURO - "E' una serata bellissima Ora abbiamo due settimane per goderci la stagione. Siamo arrivati noni in Champions e anche quello è stato un grande traguardo. Siamo qui a goderci quest'anno. Avremo tempo e modo per pensare al resto".