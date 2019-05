Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della partita contro il Sassuolo ai microfoni di Sky: "Era una gara difficilissima, siamo venuti a capo di un match non semplice. I ragazzi sono stati meravigliosi, straordinari. La Champions League per l'Atalanta è un traguardo che non aveva mai conquistato nella sua vita e ci arriva in modo molto onorevole. Secondo me saprà ben figurare in Champions".