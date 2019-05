Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prime delle due partite all’Olimpico contro la Lazio in dieci giorni: "Questa partita non c’entra nulla con la Coppa, ha tutte le motivazioni del campionato, con una classifica così corta l’aritmetica la vedono tutti,inizia a essere una partita molto importante, quasi decisiva. Dieci giorni dopo sarà una gara secca e fine a sé stessa, questa invece no. In palio c’è di tutto, l’Europa interessa a tutte le squadre coinvolte, per qualcuno la Champions è determinante per la sopravvivenza, noi viviamo lo stesso. Gli aspetti economici pesano e sono una cosa ma poi ci sono anche quelli sportivi,che sono un’altra cosa".



CONDIZIONE SPOGLIATOIO- "L’importanza del traguardo è uguale per tutti. La squadra dopo tre partite importanti sente che sono state dispendiose, ma adesso sa che deve riaffrontare il resto delle partite,stanno tutti bene, hanno recuperato e a parte l’infortunio di Toloi per il resto siamo a posto. Barrow sta recuperando bene ma domani non ci sarà, Gosens e Ilicic hanno recuperato. Ilicic si è allenato regolarmente. La Lazio ha le sue caratteristiche, è molto forte, ha giocatori forti, la consociamo, ci abbiamo giocato parecchie volte, è una partita molto attesa per entrambe, la vittoria di Genova gli ha ridato ossigeno anche in classifica. Noi abbiamo un buon vantaggio ma ormai è solo una questione aritmetica, si vede l’importanza del risultato, vogliamo giocarla al meglio". LA GUFATA DI RANIERI- "Con la massima convinzione i traguardi sono tutti raggiungibili. Cercheremo di farli prima di loro i gol visto che sono forti nei minuti di recupero, la prepareremo sotto tutti gli aspetti, la cosa più importante sia giocare, in quella zona di classifica è una gara imprevedibile. Ranieri credo abbia messo veleno nei rivali, ma siamo noi i veri parafulmini di tutte le gufate, loro sperano che noi cadiamo e vorrebbero, l’obiettivo sappiamo di essere noi. Non ci resta che giocare.Il pareggio di CR7 sul Torino? Evidente che siamo contenti dei risultati a favore nostro, ma prima noi non dobbiamo sbagliare così epr gli altri sarà impossibile raggiungerci, intanto ci mandano freccette. C’è troppa permalosità, io non me la prendo".



PENSIAMO SOLO ALLA LAZIO- "Noi arriviamo con le nostre forze, non abbiamo tempo di entrare in questi meccanismi, dobbiamo continuare a fare bene come fatto fino ad ora. La squadra che temo di più? Domani la Lazio,saranno due partite in dieci giorni che possono segnare la stagione, per il campionato conteranno tutte ma conta l’avversario che si trova di volta in volta. Noi dobbiamo mettere tutte le energie sulla nostra gara, se facciamo bene non dobbiamo guardare le altre. Potrebbe esserci solo un punto tra Champions ed Europa e tra questa e il niente. E’ difficlissimo per tutte in queste giornate fare dei filotti di vittorie. Capita a tutte di sbagliare e perdere punti".