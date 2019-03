Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo la vittoria sulla Fiorentina: "L’ovazione? Io qui a Bergamo ho dei ritorni incredibili, è una soddisfazione enorme che condivido con i calciatori che oggi hanno fatto benissimo. È una vittoria importantissima, adesso andiamo avanti. Obiettivo Europa? Ci siamo con le gambe e con la testa. Contro questa Fiorentina non era facile, siamo andati sotto dopo pochissimo e poi abbiamo giocato una partita grandissima contro una squadra che voleva davvero vincere. La classifica è importante, siamo ancora nella Coppa Italia. Vogliamo giocarci tutte le chance in campionato e siamo partiti nel modo migliore. Noi abbiamo un ambiente fantastico, un pubblico che ci segue con grande entusiasmo anche in trasferta. ma soprattutto c’è una squadra che ha grande carattere, che se cade si rialza immediatamente. E' chiaro che il campionato è difficile, ci sono tante squadre in pochi punti, ma vogliamo giocarci tutte le nostre possibilità. La prossima sfida contro la Samp? È un altro scontro diretto, alcune squadre sembrano in difficoltà ma poi si riprendono, c’è spazio per tutte e poi c’è un Quagliarella strepitoso che già da ragazzino mi faceva gol in Primavera. Speriamo di vincere noi".