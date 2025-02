Getty Images

Il tecnico dell'Gian Pieroha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio interno contro il Torino:"Difficilmente in campionato si vede un avversario che è riuscito a fare così poco, nonostante sia un buon avversario. L'unico errore che abbiamo fatto è l'errore sul gol di testa loro. Poi superare la difesa del Torino non è facilissimo, ci è mancato qualcosa, ci sono anche degli episodi tipo il rigore non dato e il gol di Bellanova, pesano perché sono decisioni del Var. Bisogna capire chi arbitra le partite di calcio, ha deciso lui in modo insindacabile".

- "Quella esiste, non è che fai partite in Champions... fa parte del calendario, a maggior ragione non posso che fargli i complimenti, siamo anche tra le pochissime squadre che riesce a giocare in sette giorni, ci risuccederà anche nella Champions".- "Carnesecchi si era fatto male a Barcellona, Kolasinac ha accusato un risentimento al bicipite, Scamacca purtroppo dopo un minuto si è fatto male. Preoccupato? No, non sono preoccupato. Oggi meritavano di vincere, non è un momento fortunato sul piano degli infortuni, oggi c'è stato tolto più di qualcosa. Gli episodi sono fondamentali".

Poi a Dazn sugli episodi arbitrali: "Abbiamo giocato con molti centrocampisti di inserimento ma abbiamo fatto anche dei gol. Uno ci è stato annullato, poi non ci è stato dato un rigore molto significativo e un altro lo abbiamo sbagliato.Non fare il furbo, lo state mandando in onda".