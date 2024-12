Atalanta, Gasperini chiede rinforzi in attacco: "Non è vero che siamo tanti"

Getty Images

Nonostante il pareggio contro la Lazio firmato da Brescianini a due minuti dalla fine della partita, l'Atalanta è ancora lì, prima in classifica da sola aspettando la partita del Napoli col Venezia. Gasperini guarda tutti dall'alto verso il basso e sorride, ma l'allenatore nerazzurro non vuole fermarsi qui e manda un messaggio alla società in vista del mercato di gennaio. Il tecnico ha parlato così a Sky nel post partita di Lazio-Atalanta: ". A gennaio sarebbe importante fare quello che non siamo riusciti a finire ad agosto, la società sa benissimo che a giugno avevamo intenzione di essere molto competitivi in questa stagione".

- "Abbiamo fatto un tempo per uno: nel primo abbiamo faticato a contenere la loro velocità, forza e qualità, nel secondo tempo siamo venuti fuori bene. Se avessimo pareggiato prima ci sarebbero state anche el condizioni per vincere la partita.Annata ripetibile? Ogni anno è diverso da quello precedente: l'Europa League non potremo più vincerla, ma in questa seconda parte dell'anno abbiamo messo le basi per crescere e migliorare sempre. Questa è la mia ambizione".

- "Dopo un periodo di inattività ha fatto vedere buone cose, io che lo vedo in allenamento posso dirvi che. E' stato sfortunato perché dopo aver fatto buone prestazioni ci sono state un paio di partite tra campionato e Coppa Italia che erano adatte per lui ma era indisponibile. E oggi poteva anche fare gol. Ma hanno fatto bene anche Samardzic, Zaniolo e tutti gli altri che sono entrati".