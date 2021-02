è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno in trasferta contro il, ripartendoUna grande soddisfazione e insieme la garanzia su un obiettivo forte sul quale concentrarci. Adesso, dove abbiamo pagato qualcosa alla coppa nazionale e alla Champions League. Mancano 17 partite, ci sono tempo ed energie per cercare di migliorare la nostra classifica. Anche il Cagliari è un impegno difficile come tutti gli altri.a parte gli ottavi di Champions col Real Madrid,“Non siamo più abituati al contatto col pubblico, è un anno che non ci vediamo.E' stata la prima volta dopo tanto tempo con così tanta gente tutta insieme. Il Covid ha stravolto la dimensione della vita e del calcio: senza pubblico vale tutto molto meno, speriamo che in finale ce ne sarà un po'”.Per noi domenica sarà la tredicesima partita in quarantadue giorni: spesso abbiamo incontrato avversari con meno gare di noi nelle gambe. Oggi un pareggio dell'Atalanta diventa un risultato negativo e una classifica da settimo posto come quella attuale viene ritenuta una delusione: ci vogliono caricare di responsabilità e attese, ma noi siamo molto sereni.Sutalo avrebbe dovuto giocare col Torino, ma alla vigilia calciando in terra s'è procurato unaPoi nel giro di poco è migliorato e ha potuto giocare col Napoli. E' un centrale difensivo, ma a destra sta bene perché è più gratificato quando attacca: anche nell'Under 21 della Croazia gioca esterno.aveva dolore nel calciare la palla per questa ferita al piede”.“Aperché erano funzionali al traguardo della finale. Col Torino o in altre sfide pareggiate eravamo andati avanti, sabato scorsa addirittura 3-0: non è che non volessimo vincere, gli avversari sono agguerriti”.Un'operazione significherebbe chiudere il suo campionato.Maehle? Ero già abbastanza tranquillo l'altro giorno, invece...Venerdì è andato molto meglio. Da un giorno all'altro ci sono cambiamenti notevoli. Il Cagliari ha valutato la professionalità e le capacità di Di Francesco:Si sta credendo nella sua capacità di tirarsi fuori da questa situazione”.“Pessinacon cui s'era presentato in estate, come giocatore avete scritto tutto voi. Io. Matteo col Napoli è stato determinante, ha fatto due gol di grandissima qualità:Può giocare anche in mezzo dove ci sono De Roon e Freuler: negli attuali equilibri lui gioca avanzato. Le alternative sono Pasalic, Malinovskyi e Miranchuk.mercoledì sera ha segnato un gol che è fuori dai suoi schemi, così da lontano, ed è stato determinante anche con l'assist del 3-1.sul suo impegno, sul suo attaccamento e sulla sua voglia di fare c'è poco da dire. Innalza il livello di tutti. Come sanno fare Ilicic, Pessina e Muriel”.“Kovalenko è tecnicamente molto valido.Non credo che sia un centrocampista così offensivo. Chi arriva dall'esterno ha una fase difensiva sempre più approssimativa, come frequenze e gestione della palla sa giocare. Non c'è stato il tempo di utilizzarlo nemmeno in un'amichevole: solo partitelle a campo ridotto.“Gli inserimenti dei difensori richiedono la copertura adeguata, Romero quando si sgancia fa assist. Sono tranquillo conin campo. Poi mi si chiede sempre di più di quelli che non giocano di quelli che giocano: un problema che abbiamo creato noi perché ci sono tanti giocatori.ragioniamo solo sul presente, la prospettiva non ci interessa”. Quando Duvan entra dalla panchina non sempre garantisce un rendimento immediato, lo specialista in questo è Muriel”.