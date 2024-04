Atalanta, Gasperini: 'Ci giochiamo tanto, le partite hanno un valore maggiore ora'

21 minuti fa



E’ Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, a descrivere le insidie della sfida contro il Cagliari: “Partita importante per il campionato. La vittoria di Napoli ci ha rimesso in gioco, le partite ora hanno un valore maggiore e sarà così anche oggi perché entrambe ci giochiamo una bella fetta di classifica. Il Cagliari è una squadra da temere, che in casa ha fatto di più ma adesso c'è una bella battaglia nella zona salvezza e in questo periodo sarà ancora più difficile”, le sue parole a DAZN.