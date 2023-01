"Per quanto riguardaha provato stamattina ed è andata bene, oggi si allena con noi e se va bene ce lo portiamo domani. Vedremo, prima di dare i convocati". A parlare è Gian Piero, il tecnico dell’Atalanta presenta la gara casalinga contro laL'importante è non invertire il trend anche in trasferta (ride, ndr). 31 punti sono tanti, ma queste sono statistiche. Dobbiamo tornare a vincere in casa, non è mai facile. La classifica è buona e possiamo migliorarla ancora. A volte dipende anche dal calendario., calcoli? Penso alla partita di domani, nessun calcolo. Speriamo non vengano ammoniti, semmai qualcosa può scelta può essere adottata durante la partita.Rammarico per? C'è tanta soddisfazione per i tanti punti fatti, giriamola così che suona meglio.Guardare la classifica? Inizia il girone di ritorno,. Di sicuro è più veritiera adesso rispetto ad alcune giornate indietro, abbiamo qualche punto di vantaggio e davanti sono relativamente vicini.Le squadre adottano un pressing più alto rispetto al passato,. Quando si creano i presupposti per il lancio lungo la fai, ma bisogna stare attenti a non abusarne. Molto spesso la giocata di questo tipo non è di qualità.Lalo scorso anno ha fatto un'impresa straordinaria con un girone di ritorno importante, la squadra è cresciuta su quella scia ed è in una posizione di classifica migliore. La partita è ostica e difficile, faremo di tutto per vincere.? Ha delle caratteristiche precise, a volte lo avevo provato in quella posizione. Ha fatto una giocata importante che ci ha portato al gol, più o meno è stato come prestazione sulla stessa linea delle altre. Da lui ci si aspetta queste giocate, è un giocatore che salta l'uomo con certe caratteristiche, speriamo possa diventare sempre più concreto.Le scelte in avanti dipendono dall'avversario,. Anche chi entra dalla panchina può essere decisivo, ormai si gioca in sedici.è un ragazzo giovane che sta facendo bene. E' l’unico mancino di ruolo che abbiamo, ha margini di miglioramento importanti sotto tutti gli aspetti, ha generosità e attaccamento, lavora molto in settimana.Domani c'è la Salernitana, non dobbiamo pensare già allo Spezia perchè si ragiona partita per partita. Sarebbe grave farlo. Bisogna essere calati al 100% nella partita, ma la Coppa Italia avrà la sua importanza anche perchè abbiamo visto quanto successo in settimana.mi sta dando soddisfazioni, spero di poterlo utilizzare anche in mezzo al campo perchè sono convinto che possa darmi qualcosa anche lì.Margine di miglioramento su? Penso non sia possibile fare paragoni tra questo Napoli e l'Atalanta di qualche tempo fa, noi abbiamo fatto un certo percorso su alcune caratteristiche.ha un'energia straordinaria, Ruggeri si fa preferire in quel ruolo perchè ha grande energia, globalmente vogliamo sfruttare le nostre caratteristiche con equilibrio. La squadra la sua partita la fa sempre, anche con Napoli e Inter., poi magari non riesce sempre ad avere la supremazia.? Ha recuperato, non ha partite e minuti particolari nelle gambe ma sono soddisfatto di Djimsiti, Toloi, Scalvini. Anche Okoli che sta giocando meno in questo periodo. La situazione in difesa non mi sembra così male in questo momento, rispetto ai valori del campionato.